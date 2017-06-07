أردوغان: العقوبات على قطر لن تحل الأزمة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العقوبات التي فرضت على قطر ومحاولات عزلها ليست صائبة ولن تحل أي مشكلة، وأكد أن أنقرة ستواصل فعل كل ما في وسعها للمساعدة في حل الأزمة.

وقال أردوغان الثلاثاء، في خطاب بثه التلفزيون على الهواء مباشرة أمام سفراء في العاصمة أنقرة عقب مأدبة إفطار رمضاني، إنه يأمل أن ترفع هذه العقوبات في أسرع وقت، واعتبر أن تقديم قطر على أنها دولة داعمة للإرهاب اتهام خطير، مشيرا إلى أنه يعرف قادة قطر جيدا ولو كانت الحال كذلك لكنت أول رئيس دولة يتصدى لهم.

ولفت أردوغان إلى "برودة أعصاب" الدوحة و"المقاربة البناءة" التي تنتهجها في التعامل مع هذه الأزمة، وأكد أن بلاده ستواصل تعزيز علاقاتها مع قطر مثل كل الأصدقاء "الذين دعمونا في الأوقات الأكثر حرجًا" ولا سيما خلال انقلاب 15 يوليو/تموز الماضي.

ودعا الرئيس التركي دول مجلس التعاون الخليجي إلى حل خلافاتها عن طريق الحوار، وقال متحدث باسمه إن أردوغان يقوم بجهود دبلوماسية لحل الأزمة بين الدوحة والدول الخليجية الثلاث التي أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية معها.

وقال أردوغان إنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وملك الأردن عبد الله الثاني وآخرين في إطار مسعى دبلوماسي لحل الخلاف.

وكان مصدر بالرئاسة التركية قال في وقت سابق إن أردوغان تحدث هاتفيًا مع زعماء قطر وروسيا والكويت والسعودية بشأن تهدئة التوتر.

وبعد المحادثات بين أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الكرملين في وقت متأخر من مساء الاثنين إلى الحوار وحل وسط للخلاف.

من جهته، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن بلاده تشعر بالحزن بسبب الأزمة بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين، وقال إنه يجب عدم زعزعة العلاقات بين الدول استنادًا لأخبار مفبركة.

وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت فجر الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع الدوحة.