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سياسة|تركيا

يلدريم: أنقرة سترد إذا مثلت عملية الرقة تهديدا لتركيا

6/6/2017

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن أنقرة سترد على الفور إذا مثلت عملية تنفذها قوات سوريا الديمقراطية لانتزاع السيطرة على مدينة الرقة السورية من "تنظيم الدولة" تهديدا لتركيا.

وأضاف متحدثا الثلاثاء أمام نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد أن أعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية بدء الهجوم لاستعادة الرقة أن تركيا تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، وهي جزء من التحالف المدعوم من الولايات المتحدة، "جماعة إرهابية" متحالفة مع مسلحين يشنون تمردا في جنوب شرق تركيا منذ 1984.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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