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سياسة

مسؤول بارز بالأمم المتحدة: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من مصلحة طرفي الصراع

6/6/2017

دعا الأمير زيد بن رعد الحسين أبرز مسؤول لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الثلاثاء لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية قائلا إنه سيكون في مصلحة الطرفين بعد 50 عاما من العداء.

وأضاف في كلمة، خلالافتتاح جلسة تستمر ثلاثة أسابيع لمجلس حقوق الإنسان إن الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى "نصف قرن من المعاناة الشديدة في ظل احتلال بالقوة العسكرية".

وتابع أن الإسرائيليين أيضا يستحقون الحماية من العنف، وقال "استمرار الاحتلال لا يعني سوى إطالة الألم الشديد للشعبين".

وأشار إلى أن عاملين بالأمم المتحدة أبلغوا يوم الاثنين عن مقتل 163 مدنيا عراقيا برصاص تنظيم الدولة في غرب مدينة الموصل العراقية في أول يونيو/ حزيران "لمنعهم من الفرار".

ومن المقرر أن تلقي السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هالي كلمة أمام المجلس الثلاثاء.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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