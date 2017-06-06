مسؤول بارز بالأمم المتحدة: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من مصلحة طرفي الصراع

دعا الأمير زيد بن رعد الحسين أبرز مسؤول لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الثلاثاء لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية قائلا إنه سيكون في مصلحة الطرفين بعد 50 عاما من العداء.

وأضاف في كلمة، خلالافتتاح جلسة تستمر ثلاثة أسابيع لمجلس حقوق الإنسان إن الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى "نصف قرن من المعاناة الشديدة في ظل احتلال بالقوة العسكرية".

وتابع أن الإسرائيليين أيضا يستحقون الحماية من العنف، وقال "استمرار الاحتلال لا يعني سوى إطالة الألم الشديد للشعبين".

وأشار إلى أن عاملين بالأمم المتحدة أبلغوا يوم الاثنين عن مقتل 163 مدنيا عراقيا برصاص تنظيم الدولة في غرب مدينة الموصل العراقية في أول يونيو/ حزيران "لمنعهم من الفرار".

ومن المقرر أن تلقي السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هالي كلمة أمام المجلس الثلاثاء.