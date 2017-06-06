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سياسة

فرنسا تدعو إلى حل الخلاف بين دول عربية وقطر عبر الحوار

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان
6/6/2017

قالت الحكومة الفرنسية الثلاثاء إنها تريد حل الخلاف الدبلوماسي بين دول عربية وقطرعن طريق الحوار وإنها ستتحدث مع القوى الإقليمية في مسعى لنزع فتيل الأزمة

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين الإثنين علاقاتها مع قطر التي شجبت الخطوة باعتبارها تستند إلى أكاذيب عن دعمها لجماعات متشددة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين في إفادة يومية على الإنترنت "فرنسا تتمنى أن تحل التوترات الراهنة عن طريق الحوار".

وفرنسا هي واحدة من الدول الخمس التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي وكانت ترعى توثيق العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع دول الخليج العربية ومصر في عهد الحكومة الاشتراكية السابقة بقيادة الرئيس السابق فرانسوا أولوند.

وازدهرت العلاقات بين فرنسا وقطر بالأخص بعد أن اجتذبت باريس الأجانب للاستثمار في قطاعات من الرياضة للعقارات للبنية التحتية.

وقالت وزارة الخارجية إن وزير الخارجية جان إيف لو دريان سيجري محادثات مع نظيريه السعودي والقطري اليوم ومع ممثل عن ولي عهد أبو ظبي الأربعاء لبحث الأمر، وسيسافر إلى مصر يوم الخميس.

المصدر : رويترز
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