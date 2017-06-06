رئيسة وزراء بريطانيا على استعداد لتقليص حقوق الإنسان لمحاربة التطرف

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الثلاثاء إنها ستكون على استعداد لتقليص حماية حقوق الإنسان لتسهيل ترحيل أو فرض قيود على حركة من يشتبه بأنهم متشددون

واستغلت ماي واحدة من آخر خطاباتها، في حملة انتخابية تحولت إلى جدل بشأن الأمن القومي، لتشديد الخطاب ضد "التطرف الإسلامي" متعهدة بضمان أن تتوافر لدى أجهزة الأمن السلطات التي تحتاجها.

ويأتي ذلك بعد أيام من ثالث هجوم كبير تشهده بريطانيا هذا العام قتل فيه سبعة أشخاص، عندما دهس 3 أشخاص المارة بسيارتهم الفان ثم بدأوا يطعنون الناس بمنطقة مزدحمة بوسط لندن.

وقالت ماي إن السلطات تحتاج لبذل المزيد بما في ذلك تقييد حركة من يشتبه في أنهم متشددون عندما تتوفر لدى الشرطة أدلة كافية بأنهم يشكلون خطرا لكن غير كافية لمحاكمتهم.

وقالت وسط التهليل والتصفيق خلال تجمع انتخابي "إذا كانت قوانيننا لحقوق الإنسان تحول دون قيامنا بذلك فسنغير القوانين حتى نقوم بذلك".