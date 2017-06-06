القوات الجوية الأمريكية: لا يوجد تهديد بنقل القاعدة من قطر

أعلنت وزيرة القوات الجوية الأميركية أنه لا تهديد بنقل القاعدة الجوية بقطر فيما أكد البنتاغون أنه لا خطط لتغيير التموضع بقطر.

وأبلغت وزيرة القوات الجوية الأميركية هيذر ويلسون لجنة بمجلس الشيوخ أنها ليست قلقة بشأن القاعدة الجوية الأميركية.

وقالت هيذر ويلسون إنه لا يوجد تهديد بنقل القاعدة وإن العمليات الأمريكية مستمرة دون انقطاع.

وكانت هيذر ويلسون ورئيس أركان القوات الجوية الجنرال ديفيد غولدفين يدليان بإفاداتهما أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بشأن وضع القوات الجوية ومطالبها في ميزانية العام المالي 2018.

من جهته قال البنتاغون إنه لا يتوقع أن يكون للأزمة الخليجية أي تأثير على العمليات العسكرية الأمريكية في قطر، في حين رفض التعليق على تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس في مؤتمر صحافي "لم تتأثر عملياتنا سواء في قطر أو فيما يتعلق بالمجال الجوي المتاح حولها، ولا نتوقع أن يكون هناك أي تأثير".

وغرد ترمب عبر حسابه في موقع تويتر بأنه حذر خلال زيارته للشرق الأوسط التي شملت السعودية وإسرائيل من تمويل الفكر المتطرف وأن قادة في المنطقة أشاروا إلى قطر.

وقال ترمب إن زيارته للسعودية ولقاءه قادة المنطقة بشأن مكافحة الإرهاب بدأ يثمر وتظهر نتائجه، وأضاف: لعلها بداية نهاية فظائع الإرهاب.

وللولايات المتحدة قاعدة جوية في قطر ينتشر فيها عشرة آلاف جندي أمريكي، وهي مقر القيادة العسكرية لمنطقة الشرق الأوسط وتستخدم خصوصا في الغارات الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت فجر الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع الدوحة.