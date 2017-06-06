السفارة الأمريكية بالقاهرة تحذر من "هجمات محتملة"

حذرت السفارة الأمريكية بالقاهرة من احتمال وقوع هجمات في مصر بعد أقل من أسبوعين تحذير سابق أعقبه هجوم استهدف مسيحيين بمحافظة المنيا جنوب مصر.

وقالت السفارة في رسالة عبر موقعها الإلكتروني (الاثنين) "حتى إشعار آخر يحظر على الموظفين الملحقين بالبعثة الأمريكية في مصر زيارة المواقع الدينية خارج القاهرة الكبرى".

وقالت الرسالة إن إرهابيين هاجموا "أهدافا مرتبطة بالطائفة المسيحية في مصر. ووقعت حوادث في أماكن حضرية وأخرى نائية. قد يكون من المحتمل وقوع هجمات أخرى".

ودعت السفارة في الرسالة المواطنين الأمريكيين المقيمين في مصر أو الزائرين لها باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أمنهم الشخصي واتباع تحذيرات السفر إلى مصر والتي أصدرتها الخارجية الأمريكية في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وهذا هو التحذير الثاني من نوعه الذي يصدر عن السفارة الأمريكية خلال أقل من أسبوعين بعد تحذير سابق في 24 مايو/أيار الماضي، والذي أعقبه هجوم استهدف مسيحيين بمحافظة المنيا وأسفر عن مقتل 29 شخصا.

وكانت السفارة قد حذرت رعاياها المتواجدين في مصر، من تهديد "محتمل" من "حركة سواعد مصر"، المعروفة بـ"حسم"، والتي تعتبرها السلطات المصرية إرهابية.

وقالت السفارة الأمريكية، في الرسالة السابقة التي نشرتها أيضا عبر موقعها الإلكتروني، إنها تحذر الأمريكيين المتواجدين بمصر، من تهديد محتمل هذا المساء لحركة حسم، تلك المنظمة الإرهابية المعروفة".

وأضافت أنه "لا يتوافر لدينا مزيد من المعلومات عن ذلك التهديد المحتمل، غير أننا على تواصل مع السلطات المصرية". وطالبت السفارة المواطنين الأمريكيين المتواجدين بالقاهرة بتوخي الحذر.

ووقع هجوم المنيا بعد يومين فقط من التحذير الصادر عن السفارة الأمريكية.