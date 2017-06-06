الخارجية الأمريكية: علاقتنا قوية بقطر ومستمرون في التعاون

أكدت الخارجية الأمريكية أن علاقات الولايات المتحدة مع قطر قوية، وأنها مستمرة في التعاون معها، وأعربت في الوقت نفسه عن امتنانها لقطر للوجود العسكري الأمريكي هناك.

وقالت الخارجية الأمريكية "ندرك أن قطر قامت بجهود في مكافحة الاٍرهاب وعليها القيام بالمزيد".

وفي السياق نفسه قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن الرئيس دونالد ترمب عقد لقاء بناء جدا مع أمير قطر في الرياض وأعجب بالتزام الأمير بانضمام قطر لمركز مكافحة الإرهاب.

وقد ظهر تباين في المواقف الأمريكية المتعلقة بأزمة قطع السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بالإضافة لمصر علاقاتها مع قطر.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم الثلاثاء إنهم شعروا بالصدمة من قرار قطع دول خليجية العلاقات مع قطر.

وفي المقابل، غرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب قائلا إن دول الخليج قالت إنها ستعتمد نهجا حازما ضد تمويل التطرف، وكل الدلائل تشير إلى قطر.

ونقلت الوكالة نفسها عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين قولهم إن واشنطن ستحاول بهدوء تخفيف حدة التوتر الحاصل نظرا لأهمية قطر بالنسبة للمصالح العسكرية والدبلوماسية الأميركية.