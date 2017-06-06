استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي خان يونس

استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران الثلاثاء بنيران الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة.

وأكد أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة "استشهاد المواطن فادي النجار (25 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال شرقي خان يونس (جنوب قطاع غزة)".

وأشار أيضا إلى إصابة اثنين آخرين بجروح "متوسطة" بنيران جيش الاحتلال في المنطقة نفسها.

وتظاهر عشرات الفلسطينيين مساء الثلاثاء بالقرب من نقاط التماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، تنديدا بالحصار الإسرائيلي المستمر للقطاع تلبية لدعوة وجهتها الإثنين "هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار" التابعة لحركة حماس.

ودعت الهيئة إلى المشاركة في "الفعاليات والاحتجاجات الشعبية بدءا من الإثنين إلى الجمعة"، محملة "الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن أي تطور لهذه الفعاليات"، ومعتبرة أن "استمرار التجاهل الدولي للحصار الظالم سيؤدي لانفجار الأمور في القطاع".