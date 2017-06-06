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سياسة|ألمانيا

ألمانيا: سنحاول تفادي تصعيد الخلاف مع تركيا

وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل
6/6/2017

قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل اليوم الثلاثاء إنه سيحاول تفادي إلحاق ضرر بالعلاقات المتوترة بالفعل مع تركيا خلال سحب قوات ألمانية

وأضاف أن مسؤوليه سيبذلون قصارى جهدهم لعدم تصعيد الوضع مع انسحاب القوات الألمانية من قاعدة إنجيرليك الجوية في جنوب تركيا ردا على قرار أنقرة تقييد زيارة نواب ألمان للجنود، وذلك حتى لا يحدث نزاع يدفع أنقرة صوب علاقات أوثق مع موسكو.

وأبلغ غابرييل راديو دويتشلاند فونك إنه يجب تنظيم الانسحاب حتى لا يتبادل الجانبان الإهانات.

وتابع أنه اتفق مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزيرة الدفاع أورسولا فوندير ليين على أن يتعامل مجلس الوزراء الألماني مع القضية غدا الأربعاء. وقال أيضا إن وزارة الدفاع تضع بالفعل خطة انسحاب.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وألمانيا ودول أوربية أخرى قبل استفتاء على تعديلات دستورية أُجري في 16 أبريل/نيسان.

ومنعت ألمانيا سياسيين أتراكًا من إلقاء كلمات في تجمعات حاشدة للمغتربين الأتراك قبل الاستفتاء. وردت أنقرة باتهام برلين باتخاذ أساليب "أشبه بأساليب النازية" مما أثار انتقادات من برلين.

والقوات الألمانية منتشرة في قاعدة إنجيرليك ضمن مهمة استطلاع لدعم عمليات قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا.

وقال غابرييل إن وزارة الدفاع توصلت الآن إلى أنه من الأكثر منطقية من الناحية اللوجيستية إرسال طائرات تورنادو الألمانية إلى الأردن.

وأضاف "لا نريد وضع تركيا في وضع سيء… ولا نريد دفعها صوب روسيا".

وتابع "هذا ليس بالأمر البسيط ولكنه يتعلق بأكثر من قاعدة إنجيرليك. إنه يتعلق بعلاقاتنا مع تركيا".

المصدر : رويترز
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