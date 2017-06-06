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سياسة|تركيا

أردوغان يهاتف زعماء دول بشأن الأزمة الخليجية ويعلن تضامنه مع قطر

6/6/2017

هاتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدد من زعماء الدول خلال الساعات الأخيرة ضمن مساعيه لنزع فتيل الأزمة الخليجية.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، اليوم، أن أردوغان هاتف في هذا الصدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت المصادر، أن الرئيس التركي بحث مع الزعماء أهمية السلام والاستقرار في المنطقة، وأن أردوغان شدد على أهمية اتباع السبل الدبلوماسية والحوار لتخفيض التوتر الحالي بين قطر وبعض الدول العربية، لافتة إلى أن الرئيس التركي سيواصل اتصالاته مع الزعماء حول الموضوع.

 كما أعرب أردوغان خلال اتصاله مع الشيخ تميم بن حمد عن تضامن تركيا مع دولة قطر في ظل الأزمة المتفاقمة مع بعض دول الخليج، معربا عن إبداء تركيا تعاونها بكافة السبل الكفيلة والجهود المبذولة للعمل على رأب الصدع وتجاوز الخلافات.

وتأتي المباحثات الهاتفية بعد ساعات من إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر فجر الاثنين، واتهامها بـ"دعم الإرهاب" في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، في حين لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

ونفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

المصدر : الأناضول + وكالة الأنباء القطرية
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