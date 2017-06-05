وزير الخارجية الألماني يعلن فشل تسوية الخلاف مع تركيا حول قاعدة إنجرليك

أعلن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل فشل محاولته الأخيرة لتسوية الخلاف مع تركيا حول حظرها لزيارة نواب من البرلمان الألماني للقوات الألمانية في قاعدة "إنجرليك" الجوية التركية

وقال غابريل عقب محادثاته مع نظيره التركي مولود غاويش أوغلو الإثنين في أنقرة إن تركيا لن تمنح نوابا من البرلمان الألماني حقا مبدئيا بزيارة الجنود الألمان في قاعدة إنجرليك.

وصار بذلك سحب القوات الألمانية من القاعدة التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وشيكا.

ومن المحتمل أن تنقل ألمانيا جنودها إلى الأردن كموقع بديل لقاعدة إنجرليك.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يشارك في المهمة الدولية لمكافحة تنظيم الدولة في سوريا والعراق بست طائرات استطلاع من طراز "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود، انطلاقا من قاعدة "إنجرليك" التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو

وكانت أنقرة رفضت مؤخرا زيارة وفد من لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني لجنود الجيش الألماني المتمركزين في إنجرليك بسبب منح الحكومة الألمانية حق اللجوء لجنود أتراك سابقين، تتهمهم أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري بتركيا في شهر تموز/يوليو من العام الماضي.