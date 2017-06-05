واشنطن تدعو دول الخليج للحفاظ على وحدتها

دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الاثنين الدول الخليجية إلى الحفاظ على وحدتها، والعمل على تسوية الخلافات بينها بعد قطع ثلاث دول منها ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي عقده في سيدني بأستراليا ردا على سؤال حول التطورات الأخيرة بين هذه الدول وقطر، إن هناك تراكما لتوترات بين هذه الأطراف على مدى من الزمن، مضيفا "بالتأكيد نشجع الأطراف على الجلوس معا ومعالجة هذه الخلافات.

وأضاف "إذا كان هناك أي دور يمكن أن نلعبه لمساعدتهم على ذلك، فأعتقد أن المهم لمجلس التعاون الخليجي أن يحافظ على وحدته".

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه لا يتوقع أن يؤثر هذا التطور الذي تشهده منطقة الخليج على الحرب ضد تنظيم الدولة.

وأضاف تيلرسون أن "كل الأطراف التي وردت في سؤال الصحفي (أي السعودية وقطر والبحرين والإمارات) منخرطة في الحرب على الإرهاب وتنظيم الدولة، وقد عبرت عن ذلك منذ أيام في الرياض".

وأعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر فجر الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات والمنافذ الجوية والبرية والبحرية مع الدوحة.