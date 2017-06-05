البث الحي
سياسة

واشنطن تدعو دول الخليج للحفاظ على وحدتها

تيلرسون يدعو دول الخليج للحفاظ على وحدتها
تيلرسون يدعو دول الخليج للحفاظ على وحدتها
5/6/2017

دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الاثنين الدول الخليجية إلى الحفاظ على وحدتها، والعمل على تسوية الخلافات بينها بعد قطع ثلاث دول منها ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي عقده في سيدني بأستراليا ردا على سؤال حول التطورات الأخيرة بين هذه الدول وقطر، إن هناك تراكما لتوترات بين هذه الأطراف على مدى من الزمن، مضيفا "بالتأكيد نشجع الأطراف على الجلوس معا ومعالجة هذه الخلافات.

وأضاف "إذا كان هناك أي دور يمكن أن نلعبه لمساعدتهم على ذلك، فأعتقد أن المهم لمجلس التعاون الخليجي أن يحافظ على وحدته".

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه لا يتوقع أن يؤثر هذا التطور الذي تشهده منطقة الخليج على الحرب ضد تنظيم الدولة.

وأضاف تيلرسون أن "كل الأطراف التي وردت في سؤال الصحفي (أي السعودية وقطر والبحرين والإمارات) منخرطة في الحرب على الإرهاب وتنظيم الدولة، وقد عبرت عن ذلك منذ أيام في الرياض".

وأعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر فجر الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات والمنافذ الجوية والبرية والبحرية مع الدوحة.

المصدر : الجزيرة
المزيد من سياسة

فرنسا.. بدء محاكمة 4 عناصر شرطة بتهمة الاعتداء العنصري على موسيقي أسود (فيديو)

سيارات تحترق خلال مظاهرة ضد "قانون الأمن الشامل" في باريس السبت (رويترز)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)