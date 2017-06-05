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سياسة|بريطانيا

ماي: شرطة بريطانيا وضعت خططا "قوية" لتأمين الانتخابات

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
5/6/2017

قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين إن الحكومة البريطانية تعمل عن كثب مع الشرطة لضمان تأمين الانتخابات العامة وإن خططا قويا جرى وضعها منذ أسابيع.

وأوضحت المتحدثة للصحفيين بأن خططا أمنية للانتخابات العامة قد وضعت وأن الشرطة تعمل عن كثب مع السلطات المحلية في هذا الصدد.

وقالت إنه جرى تطوير تلك الخطط مع مستوى التهديد " الحرج، لذا فهي خطط قوية جدا".

وأفادت المتحدثة بأن الشرطة تراجع إجراءاتها الأمنية في كل مناسبة، وأنه يجري العمل مع الشرطة ومع السلطات المحلية في هذا الخصوص.

ومن المقرر إجراء الانتخابات، الخميس وبعد أيام من هجوم على جسر لندن ليل السبت هو الثالث في بريطانيا في غضون أقل من ثلاثة أشهر، وقتل فيه سبعة أشخاص وأصيب ما يقرب من 50 آخرون.

من ناحية أخرى قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين إن مستوى التهديد الأمني في البلاد يبقى عند "حاد" بعد حادث لندن الذي قتل فيه سبعة أشخاص وأصيب 48 آخرون في لندن، ووصفت الهجوم بأنه اعتداء على العالم الحر.

 وأعلنت ماي اتخاذ إجراءات أمنية إضافية خصوصا عند عدد من الجسور في وسط لندن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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