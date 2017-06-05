شاهد: رئيس الوزراء الإثيوبي يصلي أمام حائط البراق بحراسة الاحتلال

قام رئيس الوزراء الإثيوبي هايله مريم ديسالين بزيارة القدس المحتلة والصلاة أمام حائط البراق ضمن زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا (الثلاثاء).

والتقى ديسالين خلال الزيارة، وهي أول زيارة رسمية يقوم بها ديسالين لإسرائيل، اليوم (الاثنين) بوزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

كما قام ديسالين بجولة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة تحت حراسة جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يتوجه للصلاة أمام حائط البراق مرتديا الطاقية اليهودية (الكيباه) التي يرتديها اليهود المتدينون.

وتزامنت زيارة ديسالين للقدس اليوم مع الذكرى الخمسين لاحتلال القدس. وسيطرت إسرائيل على حائط البراق عقب احتلالها للقدس الشرقية عام 1967، وتطلق عليه اسم "حائط المبكى"، ويتوافد إليه يوميا آلاف اليهود للصلاة.

ويتمسك المسلمون بالحائط ويعتبرونه جزءاً من السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك لا يمكن التنازل عنه.