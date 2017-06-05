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سياسة|بريطانيا

شاهد: الشرطة تقوم بعمليات دهم في إطار التحقيق بهجوم لندن

5/6/2017

اعتقلت الشرطة البريطانية عددا من الأشخاص خلال مداهمات في الساعات الأولى من صباح الاثنين في شرق العاصمة لندن في إطار التحقيق في هجوم لندن.

وأعلنت الشرطة في بيان قيام ضباط قيادة مكافحة الإرهاب الذين يحققون في "الهجمات الإرهابية "في لندن بريدج بمداهمة موقعين، الأول في نيوام والثاني في باركينغ بشرق لندن واعتقلت عددا من الأشخاص.

وقالت إنها اقتحمت موقعين في "نيوهام وباركنغ " فجرا واعتقلت عددا من الأشخاص، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش مستمرة في المكانين.

وكانت الشرطة البريطانية قد أوقفت الأحد 12 شخصا في حي باركينغ الذي يتسم بتنوع اتني في لندن. والموقوفون هم سبع نساء وخمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 19 وستين عاما، وبعد ذلك، أفرج عن رجل في الستين من العمر بدون ملاحقته.

وفي ثالث هجوم كبير تتعرض له بريطانيا  في أقل من ثلاثة أشهر دهس مهاجمون بسيارة فان مشاة على جسر لندن قبل أن يطعنوا عددا من رواد حانات قريبة، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة حوالي 50 ليل السبت.

من ناحيتها قالت قائدة شرطة لندن كريسيدا ديك الاثنين إن الهجمات التي نفذها "إسلاميون متشددون" في بريطانيا في الشهور الثلاثة الأخيرة كانت بناء على مخططات داخلية إلى حد بعيد وإن غالبية التهديدات التي تتعرض لها البلاد ليست من الخارج.

وقد ترأست رئيسة الوزراء تيريزا ماي اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية الاثنين لمناقشة الرد على الهجوم الذي وقع قبيل الانتخابات العامة المقررة الخميس.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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