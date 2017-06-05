البث الحي
سياسة

شاهد: الشرطة تحرر رهينة وتقتل المحتجز في ملبورن

5/6/2017

قتلت الشرطة الأسترالية رجلا رميا بالرصاص، بعد واقعة احتجاز رهينة في مبنى سكني بإحدى ضواحي مدينة ملبورن.

وقالت الشرطة إنها تحقق حاليا فيما إذا كانت الواقعة التي تكشفت مساء الإثنين، لها علاقة بالإرهاب.

وكان قد تم استدعاء الشرطة بعد الإبلاغ عن انفجار في مبنى سكني بشارع "باي في ضاحية برايتون" حيث تم العثور على رجل متوفى مصاب بطلق ناري.

وفي الوقت نفسه، احتجز رجل آخر امرأة رغما عنها، وبعد أن حاولت الشرطة التفاوض، اقتحم عناصرها المبنى وأطلقوا النار على الرجل وأردوه قتيلا.

وجاء في بيان صادر عن شرطة ولاية فيكتوريا إنها أنقذت الرهينة دون أن تصاب بأذى، إلا أن ثلاثة من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح ليست بخطيرة.  

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

فرنسا.. بدء محاكمة 4 عناصر شرطة بتهمة الاعتداء العنصري على موسيقي أسود (فيديو)

سيارات تحترق خلال مظاهرة ضد "قانون الأمن الشامل" في باريس السبت (رويترز)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)