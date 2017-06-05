شاهد: الشرطة تحرر رهينة وتقتل المحتجز في ملبورن

قتلت الشرطة الأسترالية رجلا رميا بالرصاص، بعد واقعة احتجاز رهينة في مبنى سكني بإحدى ضواحي مدينة ملبورن.

وقالت الشرطة إنها تحقق حاليا فيما إذا كانت الواقعة التي تكشفت مساء الإثنين، لها علاقة بالإرهاب.

وكان قد تم استدعاء الشرطة بعد الإبلاغ عن انفجار في مبنى سكني بشارع "باي في ضاحية برايتون" حيث تم العثور على رجل متوفى مصاب بطلق ناري.

وفي الوقت نفسه، احتجز رجل آخر امرأة رغما عنها، وبعد أن حاولت الشرطة التفاوض، اقتحم عناصرها المبنى وأطلقوا النار على الرجل وأردوه قتيلا.

وجاء في بيان صادر عن شرطة ولاية فيكتوريا إنها أنقذت الرهينة دون أن تصاب بأذى، إلا أن ثلاثة من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح ليست بخطيرة.