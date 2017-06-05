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سياسة

سفيرة الولايات المتحدة بالدوحة تعيد نشر تغريدات داعمة لقطر

السفيرة الأمريكية في الدوحة
السفيرة الأمريكية في الدوحة
5/6/2017

أعادت السفيرة الأمريكية بقطر الاثنين نشر تغريدة لها قبل شهور تثني فيها على الشراكة مع قطر ووصفتها بـ"الشراكة العظيمة"، كما أثنت على "التقدم الحقيقي" الذي أحرزته في مكافحة الإرهاب

وقالت السفيرة دانا شل سميث "يبدو أن هذا وقت جيد لإعادة نشر هذه التغريدة القديمة".

كما أعادت سميث نشر تغريدة ثانية في نفس الفترة الزمنية للسفارة الأمريكية في قطر تعبر فيها عن دعم الولايات المتحدة لجهود الدوحة في مكافحة تمويل الإرهاب وتثمن دورها في التحالف ضد تنظيم الدولة.

السفيرة الأمريكية أعادت نشر تغريدتين داعمتين لقطر

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال صبيحة اليوم من سيدني ردا على سؤال صحفي إن "كل الأطراف التي وردت في سؤال الصحفي (أي السعودية وقطر والبحرين والإمارات) منخرطة في الحرب على الإرهاب وتنظيم الدولة، وقد عبرتُ عن ذلك منذ أيام في الرياض".

المصدر : الجزيرة
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