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سياسة|بريطانيا

زعيم المعارضة يطالب ماي بالاستقالة بسبب تخفيض أعداد الشرطة

جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض
جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض
5/6/2017

دعا جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض رئيسة الوزراء للاستقالة بعد أن أشرفت طوال ست سنوات تولت خلالها حقيبة وزارة الداخلية على تخفيض أعداد رجال الشرطة.

وردا على سؤال عمّا إذا كان سيدعم دعوات أطلقها آخرون لاستقالة ماي قال كوربين لتلفزيون "سكاي نيوز": "بالطبع سأفعل، لأن الدعوات بهذا الصدد أطلقها كثيرون على قدر كبير من الإحساس بالمسؤولية.

وقال إن ماي "كانت على رأس وزارة الداخلية كل هذا الوقت وأشرفت على هذه التخفيضات في عدد رجال الشرطة والآن تقول لنا إننا نواجه مشكلة".

وأضاف كوربين " نعم، هناك مشكلة.. فلم يكن ينبغي لنا أبدا خفض أعداد الشرطة".

وواجهت ماي أسئلة من الصحفيين الاثنين عمّا إذا كانت تندم على قرار تخفيض أعداد الشرطة بواقع حوالي 20 ألف عنصر خلال توليها وزارة الداخلية بين 2010 و2016.

وقالت ماي إن الحكومة تحافظ على ميزانيات مكافحة الإرهاب وإن الشرطة حصلت على ما تحتاجه من صلاحيات.

وكانت ماي قد غامرت بالدعوة لانتخابات مبكرة طمعا في الفوز بغالبية أكبر في البرلمان تمنحها تفويضا أقوى لخوض مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة، غير أن هذا الأمل بات يغلفه الشك مع تراجع شعبية حزب المحافظين بصورة ملحوظة في الأسابيع القليلة الماضية وفق استطلاعات الرأي.

وكان المحافظون يسيطرون على أغلبية بفارق 17 مقعدا في البرلمان قبل الدعوة للانتخابات المبكرة، غير أن استطلاعات رأي تقول الآن إنهم قد يخسرون أغلبية المقاعد.

ويتوجه الناخبون البريطانيون إلى صناديق الاقتراع الخميس لانتخاب ممثليهم في البرلمان بعد أيام من مقتل سبعة أشخاص وإصابة حوالي 50 في هجوم بوسط لندن ليل السبت وهو الثالث في بريطانيا خلال أقل من ثلاثة أشهر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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