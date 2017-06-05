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سياسة|أمريكا

البنتاغون: ممتنّون لدعم قطر والتزامها بأمن المنطقة

5/6/2017

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة ممتنة لقطر لدعمها الراسخ منذ فترة طويلة للوجود العسكري لواشنطن، والتزامها المستمر إزاء الأمن الإقليمي في المنطقة.

وقال البنتاغون في بيان اليوم (الاثنين) إن طائراته ما زالت تنفذ مهام من قاعدة العديد في قطر، وإنه لا خطط لدى واشنطن لتغيير الوجود العسكري في قطر.

وقال اللفتنانت جنرال داميان بيكارت، وهو متحدث باسم القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية: "لم نشهد أي تأثير على عملياتنا، وكل الطلعات مستمرة كما هو مخطط لها".

ونقل مراسل الجزيرة في واشنطن عبد الرحيم فقراء عن مصدر في البنتاغون دعوته شركاء الولايات المتحدة الخليجيين إلى تخفيف حدة التوتر والتعاون، والبحث عن حلول مشتركة تدعم الأمن الإقليمي، وأشار إلى أن الموقف الأمريكي بشأن الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج تم إيضاحه أكثر في بيان وزارة الدفاع الأمريكية.

المصدر : الجزيرة
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