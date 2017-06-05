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سياسة

ارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال إلى 56‎

5/6/2017

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ارتفع إلى 56، بعد اعتقال 8 فلسطينيات خلال شهر مايو/أيار الماضي.

وقالت الهيئة، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، إن إسرائيل اعتقلت 8 فلسطينيات الشهر الماضي "أصغرهن ملاك الغليظ  (14 عاما)، من مخيم الجلزون للاجئين، شمال رام الله".

ووفق البيان، فإن الأسيرات الثمانية توزعن بين الخليل ورام الله ونابلس وغزة، دون تفاصيل.

وبينت الهيئة أن جميع الأسيرات الفلسطينيات "يعشن ظروفا صعبة، ويوجد بينهن 13 قاصر".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 فلسطيني، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.

والسبت الماضي، علّق نحو ألف معتقل فلسطيني بسجون إسرائيل إضرابهم عن الطعام الذي استمر ما يقرب من شهر ونصف، بناء على اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية، لم تتضح تفاصيله بعد.

وكان المعتقلون يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية داخل السجون.

المصدر : الأناضول
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