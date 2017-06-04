7قتلى في اعتداء بوسط لندن والشرطة تقتل 3 مهاجمين

ضرب هجوم جديد مساء السبت وسط لندن حيث دهس ثلاثة مهاجمين على متن شاحنة صغيرة حشدا على جسر لندن بريدج ثم هاجموا مارة بالسكاكين موقعين ستة قتلى، قبل أن تقتلهم الشرطة.

ونقل أكثر من خمسين شخصا إلى خمسة مستشفيات في العاصمة البريطانية، كما ذكرت أجهزة الإسعاف التي أوضحت أنها عالجت عددا من المصابين بجروح أقل خطورة في المكان.

وقالت الشرطة إنها تتعامل مع هذه الهجمات التي تأتي قبل خمسة أيام فقط من الانتخابات التشريعية في بريطانيا، على أنها "اعتداءات ارهابية"، وهو ثالث اعتداء تشهده بريطانيا في أقل من ثلاثة أشهر.

في الوقت نفسه، أعلن المحافظون تعليق حملتهم الانتخابية.

وقد وقع الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى صباح الأحد، بعد دقائق من انتهاء المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا في كرة القدم، التي تجمع عدد كبير من المشاهدين لمتابعتها على شاشات كبيرة في حانات الحي.

وقالت الشرطة في بيان إنها تلقت اتصالا عند الساعة 22,08 (21,08 ت غ) على إثر شهادات تحدثت عن مركبة دهست حشدا على الجسر.

وأضافت أن المهاجمين تركوا الآلية هناك وقاموا بطعن عدد من الأشخاص بينهم ضابط في شرطة النقل أصيب بجروح خطيرة.

وتابعت الشرطة في بيانها أن عناصرها "ردوا بسرعة متصدين بشجاعة لهؤلاء الأفراد الثلاثة الذين قتلوا في بورو ماركيت" الحي المجاور للندن بريدج حيث قام المهاجمون بصدم حشد بشاحنة صغيرة، مؤكدة أن المهاجمين قتلوا في الدقائق الثماني التي تلت أول اتصال تلقته الشرطة.

وأوضحت أن "المشتبه بهم كانوا يرتدون ما يشبه سترات ناسفة، تبين أنها مزيفة"، داعية إلى تجنب التوجه إلى الأحياء التي جرى فيها الهجوم للسماح لرجال الإنقاذ بالقيام بعملهم.

كما أعلنت عن زيادة عدد أفرادها في لندن في الأيام المقبلة، بينما ستشهد بريطانيا في الثامن من يونيو/ حزيران انتخابات تشريعية.

وذكرت مصادر رسمية أن جسر لندن بريدج سيبقى مغلقا ليلا بينما تم تطويق ثلاثة مستشفيات في وسط لندن.