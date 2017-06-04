وفد من حماس برئاسة يحيى السنوار يزور القاهرة

غادر وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قطاع غزة (الأحد) إلى مصر للقاء مسؤولين فيها.

وذكرت مواقع إلكترونية محسوبة على حماس أن الوفد غادر إلى مصر عبر معبر رفح البري الذي تم فتحه خصيصا أمام الوفد.

ويترأس الوفد رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة يحيى السنوار ووكيل وزارة الداخلية التي تديرها الحركة توفيق أبو نعيم وآخرين.

وهذه هي زيارة السنوار الأولى لمصر منذ انتخابه قائدا للحركة في غزة.

من جهته قال القيادي في حماس صلاح البردويل في بيان صحفي إن زيارة الوفد تأتي "في سياق التواصل والتنسيق المستمر مع الأشقاء المصريين".

وذكر البردويل أن وفد حماس "سيبحث تطوير العلاقات الثنائية مع القاهرة وآفاق القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الإقليمية".

وأضاف "كما سيناقش الوفد الوضع الإنساني في غزة في ظل الحصار ودور مصر في التخفيف من هذا الحصار وضرورة فتح معبر رفح للمسافرين الفلسطينيين".

وكان وفد أمني من حماس زار مصر لعدة أيام نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وبحث مع مسؤولين مصريين زيادة ترتيبات الحدود بين قطاع غزة ومصر وفتح معبر رفح.

وعقب ذلك أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن تعزيز إجراءاتها الأمنية على الشريط الحدودي بين القطاع ومصر، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل ملموس على تحسين العلاقات بين حماس والقاهرة.

وتوترت العلاقة بين حماس ومصر منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي مطلع يوليو/تموز 2013 الذي كان يقيم علاقات وثيقة مع الحركة ذات الروابط التاريخية مع جماعة الإخوان التي ينتمي إليها.