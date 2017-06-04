مرسي يلتقي أسرته بمحبسه للمرة الأولى منذ 4 سنوات

تمكنت أسرة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، من زيارته، اليوم الأحد، بمحبسه جنوبي عاصمة البلاد، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات.

وقال عبد الله نجل مرسي، إن والدته نجلاء علي محمود، وأخته الشيماء، تمكنتا اليوم من زيارة الوالد في مقر احتجازه بسجن طره جنوبي القاهرة.

وأضاف "الزيارة استمرت نحو ساعة، وظهر بصحة جيدة"، مشيرا أن الزيارة كانت بموافقة من السلطات المصرية وحددت فيها من أسرته اسمي الزوجة والإبنة للزيارة.

في السياق ذاته، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، وأحد من حضروا الزيارة "لزيارة تمت في غرفة بمقر بسجن ملحق طره بعد موافقة على حضورنا الثلاثة أنا كمحاميه وزوجته ونجلته، وهي بداية جيدة نتمنى استمراريتها"

وأضاف أن مرسي "ظهر بصحة جيدة مطمئنا على جميع الأحوال"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، قالت أسرة مرسي في بيان إن الرئيس الأسبق يقضي خامس رمضان في السجن دون زيارة.

وكان مرسي، منع من زيارة أهله ومحاميه منذ نوفمبر/تشرين ثان 2013، عقب رسالة أخرجها للمصريين وقتها يتمسك بها بشرعيته ورفض أي إجراءات محاكمة تمسه.

واحتجز مرسي، في مكان غير معلوم عقب انقلاب الجيش عليه بعد عام من الحكم في 3 يوليو/تموز 2013، ثم ظهر أوائل 2014، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في "مكان عسكري".