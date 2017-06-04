ماي: الانتخابات البريطانية في موعدها رغم هجوم لندن

قالت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا الأحد إن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها الخميس بعد هجوم لندن الذي أسفر عن سقوط سبعة قتلى وإصابة 48 آخرين.

وقالت ماي في بيان بثه التلفزيون من أمام مقر رئاسة الوزراء "علق الحزبان السياسيان حملتهما اليوم، ولكن لا يمكن السماح للعنف بتعطيل العملية الديمقراطية ومن ثم فإن هذه الحملات ستستأنف بالكامل غدا وستجري الانتخابات العامة في موعدها كما هو مزمع الخميس"

ودانت ماي الهجوم، وقالت إن بريطانيا تواجه تهديدا جديدا يقوم فيه المهاجمون بتقليد بعضهم" وأن الهجمات الأخيرة وإن لم تكن جزءا من المكيدة نفسها، فإنها متصلة فيما بينها لأنها "نتاج أيديولوجية التطرف الإسلامي الشريرة نفسها".

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية إن أجهزة الأمن والاستخبارات والشرطة أحبطت خمسة مخططات مؤكدة منذ هجوم "وستمنستر " في مارس / آذار الماضي.