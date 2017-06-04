حماس تنفي طلب قطر مغادرة قياداتها الدوحة

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن قطر قدمت للحركة لائحة بأسماء عدد من قياداتها طلبت منهم مغادرة أراضيها.

وأضافت، هذا "كلام يجافي حقيقة الواقع".

وقال الناطق باسم الحركة حسام بدران إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا من "تقارير مغلوطة ومزاعم حول لائحة قدمتها قطر بأسماء عدد من قيادات حماس، وأنها طلبت مغادرتها الأراضي القطرية" هو كلام "يتقاطع مع وسائل إعلام اعتادت ترويج معلومات وأخبار غير صحيحة عن الحركة".

واعتبرت حماس أن ترويج مثل هذه الأخبار يهدف لـ "تشويه الصورة، ومحاولة التأثير على علاقات الحركة الخارجية".

وأضاف بدران في تصريح إعلامي أن حركة حماس "انتهت مؤخرا من إجراء انتخاباتها الداخلية وفق اللوائح والتوقيت الزمني المتفق عليه مسبقا، وقد اختارت قيادة جديدة وعلى رأسها الأخ إسماعيل هنية الذي يقيم داخل فلسطين هو ومن معه من قيادة الحركة".

وقال المتحدث إن القيادة الجديدة "باشرت في ترتيب أوراقها وتحركات قياداتها وتنقلاتهم في الساحات المختلفة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل".

وثمن بدران "الدور الإيجابي الثابت والمتواصل الذي تقوم به دولة قطر في دعم شعبنا الفلسطيني وإسناد قضيته العادلة، وخصوصا إعمار غزة ودعم صمود أهلها".