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سياسة|بريطانيا

ترمب يعرض المساعدة بعد هجمات لندن ويروج لقراره بحظر السفر

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
4/6/2017

لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تويتر بعد أحداث لندن ليعرض المساعدة على بريطانيا ويروج لحظر السفر المثير للجدل ويقول إنه مستوى إضافي من الأمن للأمريكيين.

وقال ترمب في تغريدة "الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها لتقديم المساعدة في لندن والمملكة المتحدة… سنكون هناك، نحن معكم. فليباركم الله!"

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترمب تحدث مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتقديم التعازي وعرض "الدعم الكامل" من واشنطن للتحقيقات ومثول الجناة في الحادث أمام العدالة.

 وأضاف ترمب في تغريدة أخرى "نحن بحاجة للتحلي بالذكاء واليقظة والشدة، نريد أن تعيد لنا المحاكم حقوقنا، نريد حظر السفر كمستوى إضافي للأمان!"

وكانت وزارة الداخلية الأمريكية قد أصدرت بيانا في وقت متأخر السبت يقول "لا توجد لدينا معلومات حاليا تدل على تهديد إرهابي محدد أو تهديد حقيقي في الولايات المتحدة."

وتأتي مناشدة ترمب لفرض حظر سفر في أعقاب طلبه العاجل بأن تقوم المحكمة العليا بإعادة الأمر التنفيذي الذي من شأنه أن يحرم أشخاصا من دخول الولايات المتحدة من ست دول مسلمة ، وقد أعاقت محاكم من درجة أدنى هذا الأمر.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان ما وصفتها بأنها "هجمات جبانة تستهدف مدنيين أبرياء" وكررت استعداد ترمب لتقديم أي مساعدة تطلبها السلطات البريطانية.

وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم الوزارة في بيان "جميع الأمريكيين يتضامنون مع شعب المملكة المتحدة".

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض على تويتر إن فريق الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أطلعه على حادث جسر لندن في بريطانيا، وأضاف أن فريق الأمن القومي سيواصل تقديم أحدث التقارير للرئيس.

وقال مكتب مكافحة الإرهاب في إدارة شرطة نيويورك في تغريدة على تويتر إنه نشر فرق الاستجابة للطوارئ في المناطق التي تشهد كثافات من المشاة.

وقال حاكم نيويورك أندرو كومو في بيان إنه وجه مسؤولي إنفاذ القانون لتشديد الإجراءات الأمنية والدوريات في المواقع الشهيرة بما في ذلك المطارات والجسور والأنفاق وأنظمة النقل الجماعي. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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