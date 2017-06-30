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سياسة|لبنان

5 تفجيرات "انتحارية" تستهدف الجيش اللبناني في عرسال

30/6/2017

جرح سبعة عسكريين في الجيش اللبناني خلال قيام قوة من الجيش بتفتيش مخيمين للنازحين السوريين في بلدة عرسال شرق البلاد.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني أنه "أثناء قيام قوة بتفتيش مخيم النور العائد للنازحين السوريين في بلدة عرسال، أقدم انتحاري على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام إحدى الدوريات المداهمة ما أدى إلى مقتله وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح غير خطرة".

وأضاف البيان أنه "في وقت لاحق أقدم ثلاثة انتحاريين آخرين على تفجير أنفسهم من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين"، كما تم تفجير عبوة ناسفة، فيما ضبطت قوى الجيش أربع عبوات ناسفة معدة للتفجير، عمل الخبير العسكري على تفجيرها فورا في أمكنتها".

وتابع بيان الجيش أنه "خلال قيام قوة أخرى من الجيش بعملية تفتيش في مخيم القارية التابع للنازحين السوريين في المنطقة نفسها، فجر انتحاري نفسه بواسطة حزام ناسف من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين، كما أقدم آخر على رمي قنبلة يدوية باتجاه إحدى الدوريات ما أدى إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح طفيفة".

وأضاف البيان إن وحدات الجيش واصلت عمليات الدهم والتفتيش بحثا عن "إرهابيين" آخرين وأسلحة ومتفجرات.

المصدر : وكالات
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