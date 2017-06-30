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سياسة|الصين

150 من حملة نوبل يناشدون السماح لناشط صيني السفر لتلقي العلاج

أنصار الناشط الصيني في هونغ كونغ يتظاهرون دعما له
أنصار الناشط الصيني في هونغ كونغ يتظاهرون دعما له
30/6/2017

ناشد أكثر من 150 حائزا على جائزة نوبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، السماح للناشط "ليو شياو بو" وزوجته بتلقي العلاج في الولايات المتحدة.

وكان ليو، وهو كاتب وناشط صيني حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2010، قد تم إطلاق سراحه بناء على إفراج صحي الاثنين بعد تشخيص إصابته بمرحلة متقدمة من مرض سرطان الكبد الشهر الماضي، وكان يقضي حكما بالسجن لمدة 11 عاما بتهمة الإضرار بسلطة الدولة.

وجاء في رسالة وقعها 154 من الحائزين على جائزة نوبل أن زوجة ليو "ليو شيا" والتي كانت قيد الإقامة الجبرية لمدة سبع سنوات، مريضة أيضا.

وحثت رسالة حملة نوبل الحكومة الصينية بناء على أسس إنسانية على تحقيق رغبة "ليو شياوبو" وزوجته " ليو شيا " في السفر إلى الولايات المتحدة لتلقى العلاج الطبي" وجاء بالرسالة أن "الوقت ينفد".

وتم إرسال نسخ من الرسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون والسفير الأمريكي لدى الصين تيري برانستاد.

وكان ليو وزجته قد تقدما بطلب للسفر إلى الخارج؛ ولكن لم تتم الموافقة على ذلك، وفقا لما ذكره محاميهما شانج باوجون الخميس.  

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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