شاهد: سجن بريطاني اعتدى على فتاة مسلمة بـ "لحم خنزير"

قررت محكمة في العاصمة البريطانية لندن سجن رجل بريطاني ستة شهور لاعتدائه على فتاة مسلمة ووالدتها بداية الشهر الجاري.

وقالت المحكمة إن الرجل (36 عاما) اقترب من الفتاة ووالدتها في الثامن من شهر يونيو/ حزيران الجاري خلال سيرهما في منطقة شمال لندن ووجه لهما تعليقات عنصرية ضد الإسلام قبل أن يضرب الفتاة بقطع من لحم الخنزير.

وأقر الرجل بقيامه بالاعتداء على الفتاة ووالدتها لأسباب عنصرية ودينية.

وقال مسؤول في الشرطة إنه كان هناك الكثير من الشهود على الحادث وقام بعضهم بتصويره.

وقبل نحو أسبوع، قام بريطاني بدهس عدد من المصلين المسلمين بعد خروجهم من مسجد فينسبري أحد أكبر مساجد العاصمة البريطانية.