انتقادات لترمب بعد وصفه مذيعة تلفزيونية بـ"المجنونة"

هاجم الرئيس الأمريكي ترمب مذيعة تلفزيونية (الخميس) واصفا إياها بـ "المجنونة" وزعم أنها كانت تنزف في وقت ما بسبب عملية تجميل في تعليقات بتويتر لاقت انتقادات شديدة من الجمهوريين.

وكثيرا ما يندد ترمب بما يصفها بـ "الأخبار المزيفة" في الإعلام الأمريكي وانتقد هذا الأسبوع شبكة (سي.إن.إن) وصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست.

وهاجم ترمب جو سكاربورو وميكا بريجنسكي مقدمي برنامج (مورنينج جو) على شبكة (إم.إس.إن.بي.سي).

ووصف الرئيس الجمهوري بريجنسكي وهي صحفية وابنة مستشار البيت الأبيض السابق للأمن القومي زبجنيو بريجنسكي بأنها "ميكا المجنونة البليدة" وقال إنها "كانت تنزف بشدة بسبب عملية تجميل لوجهها" عندما زارت أحد منتجعاته خلال عطلة رأس السنة.

وأشار إلى سكاربورو وهو عضو جمهوري سابق في الكونجرس بأنه "جون المعتوه".

والمعروف عن ترامب أنه يتحدث بكثافة على تويتر وتتضمن تغريداته الهجوم بشكل ساخر على منتقديه ومنافسيه لكن تغريداته اليوم لاقت رد فعل قويا.

وقال مكتب اتصالات شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) على تويتر "إنه يوم حزين بالنسبة لأمريكا عندما يمضي الرئيس وقته في الترهيب والكذب وشن الهجمات الشخصية التافهة بدلا من أن يقوم بعمله".

وكان برنامج (مورنينج جو) يذيع مقابلات هاتفية على الهواء مباشرة مع ترمب خلال السباق الانتخابي في 2016 لكن انتقادات مقدمي البرنامج له زادت منذ أن تولى منصبه في يناير كانون الثاني.

وفي حلقة (الخميس) من البرنامج الصباحي انتقدت بريجنسكي إدارة ترمب وقالت إن على مسؤوليها ألا يتصرفوا وكأنهم مسلوبو الإرادة لمجرد خوفهم من الرئيس.

وانتقد مشرعون جمهوريون وآخرون ترمب بشدة.

وقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام إن التغريدات "تمثل ما هو خطأ في السياسة الأمريكية وليس عظمة أمريكا" بينما وصف سناتور جمهوري آخر هو بن ساسي تصريحات ترمب بأنها "أدنى من مستوى منصبك".

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري بول ريان عن تغريدات ترمب "لا أرى ذلك تعليقا لائقا".

ودافعت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض عن تعليقات ترمب.

وقالت لقناة فوكس نيوز التلفزيونية "لا أعتقد أن الرئيس كان يوما ما شخصا يتعرض لهجوم ولا يرد".

وأضافت "مقدما هذا البرنامج هاجماه بشكل شخصي مرات كثيرة. هذا رئيس يرد على النار بالنار ولن يسمح بالتأكيد للإعلام الليبرالي والنخبة الليبرالية في الإعلام أو لهوليوود أو لأي شخص كان بترهيبه".