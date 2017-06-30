التغير المناخي لعب دورا في حر يونيو الشديد في أوربا

قال علماء إن التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري أسهم في موجة حر شديد في أنحاء غرب أوربا هذا الشهر الذي شهدت فيه البرتغال حرائق غابات مميتة.

وأشار العلماء في تقرير الخميس إلى أن درجات الحرارة الشهرية لشهر يونيو / حزيران من المنتظر أن ترتفع بنحو ثلاث درجات مئوية فوق المتوسط الطويل الأمد لغرب أوربا، والتي سجلت العديد منها درجات حرارة قياسية مرتفعة.

وقال "خيرت يان فان أولدنبورو" الباحث الكبير في المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية وأحد معدي التقرير "وجدنا صلات واضحة وقوية بين الحرارة القياسية هذا الشهر والتغير المناخي الناجم عن النشاط البشري".

ووجدت الدراسة استنادا إلى اتجاهات تاريخية أن التغير المناخي الذي يرجع إلى استخدام الإنسان للوقود الأحفوري جعل شدة وتكرار حرارة من هذا القبيل أكثر ترجيحا أربع مرات على الأقل في فرنسا وسويسرا وهولندا ووسط إنجلترا وعشر مرات في البرتغال وإسبانيا.