البرلمان الألماني يوافق على زواج المثليين

وافق البرلمان الألماني "بوندستاغ" على زواج المثليين جنسيا بعد تأييد 393 عضوا ومعارضة 226 نائبا وامتناع 4 نواب عن التصويت من إجمالي 623 نائبا.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عقب التصويت أنها صوتت بالرفض على مشروع القانون الذي يجيز زواج المثليين جنسيا.

وقالت ميركل إن "الزواج بالنسبة لي هو الزواج بين رجل وامرأة"، مضيفة أنها تؤيد في المقابل تسهيل حق التبني.

لكن ميركل أعفت الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي من الالتزام بموقف معين حال إجراء تصويت على القانون، وقالت إن هذا يعود بناء على القناعة الفردية لكل نائب.

ويمنح القانون المساواة القانونية الكاملة للأزواج المثليين، وقبل هذا القانون، كان يسمح للمثليين بشراكة حياتية مسجلة رسميا، لكن دون زواج تقليدي، وكان أهم فارق في ذلك هو عدم السماح للشركاء المثليين بتبني أطفال سويا.

ورغم معارضة التحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل، حصل مشروع القانون المقدم من مجلس الولايات الألماني "بوندسرات" على تأييد غالبية البرلمان بفضل أصوات الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، وحزب الخضر وحزب "اليسار"، ذلك إلى جانب 70 صوتا على الأقل من نواب التحالف المسيحي.

وبدأ البرلمان أعماله بجلسة نقاش حول مبدأ "الزواج للجميع" وصوت غالبية النواب خلال الجلسة لصالح توسيع جدول الأعمال ليشمل التصويت على مشروع القانون.