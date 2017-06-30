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سياسة

ألمانيا توافق على بيع ثلاث غواصات نووية لإسرائيل

غواصة "رهاف" من تصنيع ألمانيا ضمن سلاح البحرية الإسرائيلية - أرشيفية
غواصة "رهاف" من تصنيع ألمانيا ضمن سلاح البحرية الإسرائيلية - أرشيفية
30/6/2017

قالت مجلة دير شبيغل الألمانية (الجمعة) إن مجلس الأمن الوطني أقر صفقة لبيع ثلاث غواصات نووية أخرى لإسرائيل في أحدث خطوة في صفقة سلاح شابتها مزاعم فساد.

وحظيت الصفقة، التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، باهتمام الرأي العام عندما تبين أن الوسيط الإسرائيلي لشركة تيسن كروب مارين سيستمز لبناء السفن استعان بالمحامي الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليمثله في المفاوضات الخاصة بالصفقة.

وتخضع الصفقة حاليا لتدقيق السلطات في البلدين.

وقالت دير شبيغل إن ألمانيا أدرجت بندا في العقد يمنحها الحق في إلغائها إذا ما ثبتت مزاعم الفساد.

ولم تنسب المجلة معلوماتها لأي مصدر.

وتملك إسرائيل بالفعل خمس غواصات من فئة دولفين، والتي يمكن تزويدها برؤوس حربية نووية. ويجري بناء غواصة سادسة. ووافقت ألمانيا على تمويل ثلث تكاليف العقد.

وفي فبراير/شباط قالت وزارة العدل الإسرائيلية إنه لا دليل على تورط نتنياهو لكنها لم تشر إلى أي مشتبه بهم آخرين في التحقيقات.

المصدر : رويترز
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