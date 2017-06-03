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سياسة|أمريكا

ممثلة كوميدية تعتذر باكية عن صورتها مع رأس مقطوع لترمب

3/6/2017

اعتذرت الممثلة الكوميدية كاثي جريفن باكية، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، عن صورة لها وهي تمسك برأس غير حقيقي مقطوع ملطخ بالدماء يشبه الرئيس دونالد ترمب.

وفقدت جريفن الشركات الراعية ووظائف بما في ذلك دورها كمذيعة مشاركة في تغطية احتفالات عشية رأس السنة الجديدة لشبكة(سي.إن.إن) مع الصحفي أندرسون كوبر منذ ظهور صورة وشريط مصور من هذه اللقطة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء.

وقال ترمب إن صورة جريفن مع الرأس الملطخ بالدم الذي يشبهه كانت "مقززة"، وإنها آلمت أسرته ولاسيما ابنه الأصغر بارون البالغ من العمر 11 عاما. ودعا دونالد جونيور الابن الأكبر لترمب أرباب العمل إلى فصل الممثلة الكوميدية.

وقالت جريفن" لا أعتقد أنه سيكون لي مستقبل بعد ذلك. سأكون صريحة. (ترمب) حطمني".

وأضافت جريفن التي حصلت على جائزة إيمي مرتين والتي تشتهر بأسلوبها الكوميدي الذي يتعمد الاستفزاز أنها تلقت تهديدات بالقتل.

وأكدت جريفن الاعتذار الذي نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء؛ ولكنها ظلت على تحديها قائلة "لست خائفة من دونالد ترمب. إنه بلطجي". وأضافت إنها تعتزم مواصلة إطلاق الدعابات عن الرئيس.

ووصفت أيضا نفسها بأنها امرأة مستفزة كثيرا ما اضطرت للتعامل مع رجال بيض أكبر سنا في مراكز سلطة.

المصدر : رويترز
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