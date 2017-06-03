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سياسة|أفغانستان

عشرات القتلى والجرحى في انفجارات استهدفت جنازة في كابل

3/6/2017

قال مسؤول أمني وشهود عيان إن العشرات من الأشخاص قتلوا وأصيبوا في ثلاثة انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابل.

ووقعت الانفجارات بينما كانت تقام مراسم دفن محمد سالم إزيديار ابن النائب الأول بمجلس الشيوخ.

وقتل سالم خلال مظاهرة الجمعة، بعد أن أطلقت الشرطة النار على حشد من المتظاهرين احتجاجا على الانفجار الذي وقع في المدينة الأربعاء الماضي وأسفر عن سقوط 90 قتيلا و460 جريحا.

ونقلت وسائل إعلامية محلية نفي حركة طالبان تورطها في التفجيرات، التي لم تعلن الشرطة ما إذا كانت نتيجة لتفجير قنابل زرعت سابقا أم تفجيرات انتحارية.

المصدر : وكالات
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