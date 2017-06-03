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سياسة|ألمانيا

شاهد: الشرطة الألمانية تنهي حفلا بسبب تهديد "إرهابي"

3/6/2017

أوقفت الشرطة الألمانية مهرجانا موسيقيا في الهواء الطلق في مدينة نوربرج بسبب تهديد إرهابي.

وقال بيان للشرطة إنها أبلغت الجهة المنظمة بوقف الحفل كإجراء احترازي "بسبب وضع إرهابي خطير".

وأظهرت لقطات فيديو الجمهور وهو يغادر الحفل إلى مخيم قريب بطريقة منظمة.

وقالت الشرطة إن "السبب وراء ذلك تحذير ملموس جعل من المستحيل استبعاد وجود تهديد إرهابي".

 ورفض البيان تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن المعلومات المتعلقة بالسبب".

وقالت الشرطة إن تفجير مانشستر الشهر الماضي أدى إلى تغييرات في التخطيط الأمني للحفل في ألمانيا وتمن زيادة مسؤولي الأمن بشكل كبير إلى 1200 فرد.

المصدر : رويترز
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