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سياسة

اختراق حساب وزير الخارجية البحريني على تويتر

3/6/2017

قالت وزارة الخارجية البحرينية في حسابها على موقع تويتر، إنه تم قرصنة حساب وزير الخارجية، خالد بن أحمد آل خليفة على تويتر.

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسمَ "سرايا المختار" عن تمكنها من اختراق حساب الوزير والسيطرة عليه وقامت ببث مواد تهاجم الحكومة البحرينية من خلاله.

ودعت الوزارة إلى الحذر في التعامل مع الحساب. 

وكانت صحفية أمريكية قد أعلنت أن مجموعة من قراصنة الإنترنت تطلق على نفسها اسم "غلوبال ليكس" اخترقت إيميل السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.

ويعتزم القراصنة، بحسب الصحيفة، نشر جميع الوثائق التي تمتد من عام ألفين وأربعة عشر حتى الآن.

وقد أكدت متحدثة باسم السفارة الأماراتية بواشنطن عملية اختراق البريد الالكتروني للسفير الأماراتي لدى الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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