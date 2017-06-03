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سياسة

أردوغان: سنتحرك بأنفسنا إذا تعرضنا لتهديد من شمال سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
3/6/2017

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، أن بلاده في حال تعرضها لأي تهديد من شمالي سوريا، ستتصرف وتتحرك بنفسها للردع على هذا التهديد، على غرار ما فعلته في عملية "درع الفرات".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في اجتماع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك" (موصياد) في إسطنبول.

وبدأت عملية درع الفرات في 24 من أغسطس/ آب العام الماضي، وفي 29 من مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة التركية انتهاء العملية في شمال سوريا، بنجاح.

وقال أردوغان إن بلاده وصلت بعد لقاءات أجرتها مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى مرحلة ستجعلها تراقب بنفسها تطورات الأوضاع شمالي سوريا

وأضاف أردوغان "قلنا للأمريكيين عليكم أن تعلموا أنه حال قدوم تهديد لبلادنا من شمالي سوريا، لن نبحث الأمر مع أحد وسنعطي قرارنا بأنفسنا وسنتحرك كما فعلنا في جرابلس والراعي ومدينة الباب (في إشارة إلى عملية درع الفرات).

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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