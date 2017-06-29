ميركل تنتقد نزعة ترمب الحمائية وانسحابه من اتفاقية المناخ

شنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل هجوما قويا على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، منتقدة نزعته الحمائية وانسحابه من اتفاق باريس حول المناخ، وذلك قبل قمة العشرين في ألمانيا.

وامتنعت ميركل عن ذكر ترمب بالاسم في كلمة لها اليوم الخميس أمام مجلس النواب حول أهداف القمة التي تضم أبرز القادة الدوليين والمقررة الأسبوع المقبل في هامبورغ، إلا أنه كان من الواضح أنه المعني بكلامها.

وقالت ميركل إن كل التحديات الدولية: "لا حدود لها، لذلك وأكثر من أي وقت مضى. يرتكب خطأ كبيرا من يظن أن بالإمكان حل مشاكل العالم من خلال الحمائية والانعزالية".

وأضافت ميركل أنها حددت للقمة، التي يشارك فيها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب ، هدفا بأن يبرهن القادة على إدراكهم لمسؤولياتهم إزاء الكرة الأرضية بأسرها ويتحملونها.

وبعد أن كانت العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة جيدة جدا إبان فترة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، باتت تشهد توترا منذ إعلان خلفه ترمب انسحاب بلاده من اتفاق باريس وخطابه على صعيد التجارة.

وفيما يتعلق بالمناخ، قالت ميركل إن الخلاف مع الولايات المتحدة معروف ولن يكون من الصواب إخفاؤه وأكدت أنها لن تقوم بذلك في كل الأحوال.

وأشارت ميركل إلى أن أوربا أكثر تصميما من أي وقت مضى على مكافحة التغير المناخي، مشددة على أن اتفاق باريس "غير قابل للتفاوض" من جديد، في استبعاد لطلب من الإدارة الأمريكية بإعادة التفاوض حول الاتفاق.

ويتوقع أن تشهد قمة مجموعة العشرين خلافات وأن تكون من أصعب اللقاءات الدولية.

وتقول مصادر عدة إن الأعمال التحضيرية لقمة مجموعة العشرين من أجل التوصل الى مشروع بيان مشترك بدت حتى الآن "صعبة جدا" ولذلك تريد برلين على الأقل أن تظهر أوربا جبهة موحدة في مواجهة ترمب في هامبورغ.

وكان وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل اتهم واشنطن صراحة بالسعي إلى التخريب.

وقال غابرييل الثلاثاء: "ليست هناك إستراتيجية مناهضة للولايات المتحدة وبالتأكيد ليس من جانب الحكومة الألمانية، لكن هناك واضعو استراتيجية أمريكيين يخططون لسياسات مناهضة لأوربا ولألمانيا".

وكشفت السلطات الألمانية أن دونالد ترمب اختار عشية قمة العشرين أن يزور بولندا للمشاركة في اجتماع لدول شرق أوربا التي تحتج الكثير منها وبينها المجر على سياسة ميركل في أوروبا.