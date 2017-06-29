لجنة حماية الصحفيين: مطلب إغلاق الجزيرة "احتقار" لحرية الصحافة

استنكرت "لجنة حماية الصحفيين" مطالب الدول المشاركة في حصار قطر بإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية ووسائل إعلام أخرى، ووصفت هذا المطلب بأنه يمثل "احتقارا لحرية الصحافة".

وقال، جويل سيمون، المدير التنفيذ للجنة في رسالة وجهها لزعماء الدول المحاصرة لقطر: "نكتب إليكم لنحثكم على إسقاط مطلبكم الجماعي بإغلاق جميع وسائل الإعلام التي تمولها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأكدت اللجنة، وهي منظمة مستقلة مقرها في نيويورك، في رسالتها أنها لا تنحاز لأي طرف في الأزمة الدبلوماسية، الناشئة عن قيام السعودية والإمارات والبحرين بفرض حصار على قطر وإغلاق الحدود البرية والمجال الجوي مع قطر.

لكن اللجنة قالت إن مطلب إغلاق وسائل الإعلام القطرية "يظهر احتقارا واضحا لمبدأ حرية الصحافة ولالتزامات دولكم بالمعاهدات الخاصة بحقوق حرية التعبير وتلقي ونقل المعلومات".

واعتبرت المنظمة الدولية أن هذا المطلب يمثل أيضا "محاولة واضحة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تعمل بها هذه المؤسسات الإعلامية تحت غطاء مطالبة قطر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهو ما يؤدي بالتالي إلى تقييد التنوع في مصادر المعلومات والآراء في المنطقة".

وانتقدت المنظمة ممارسات الدول المشاركة في حصار قطر تجاه حرية الصحافة، مشيرة إلى الإجراءات الرقابية المشددة التي اتخذتها هذه الدول ضد وسائل إعلام عديدة، ودعت إلى التراجع الفوري عن هذه الممارسات.

وأضافت اللجنة في رسالتها لزعماء دول الحصار: "نحثكم من جديد على رفع القيود على وسائل الإعلام في بلدانكم، وإطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين كي يمارسوا عملها، والتوقف عن محاولة إجبار دول أخرى على إغلاق وسائل الإعلام؛ فنحن نعتقد أن حرية الصحافة تمثل حقا وعنصرا مهما لنجاح المجتمعات وليس ورقة مساومة في النزاعات الدولية".