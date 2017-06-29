شاهد: نجل شقيق السادات يدرس الترشح لرئاسة مصر

أعلن النائب السابق بمجلس النواب المصري محمد أنور السادات أنه يدرس الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر والتي من المتوقع أن يترشح فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وأسقط مجلس النواب المصري عضوية النائب محمد أنور السادات المعروف بانتقاداته لأداء الحكومة بدعوى "الحط من قدر" مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

ومحمد أنور السادات هو نجل شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات.

وكشف السادات "الذي كان مؤيدا للرئيس عبد الفتاح السيسي" أن القيادة الحالية للبلاد خنقت حرية التعبير بدرجة لا يمكن معها انتقاد الحكومة والتحدث عن المشكلات التي تعاني منها أكبر الدول العربية سكانا إلا بالترشح للرئاسة.

ووصل السيسي إلى السلطة عام 2014 بعد عام من انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وتقول جماعات حقوقية إن السيسي يقود منذ ذلك الحين حملة لم يسبق لها مثيل على المعارضين السياسيين والنشطاء ووسائل الإعلام المنتقدة له.

وقال السادات إنه سيتصدى أيضا لما وصفه بتوسع الجيش الذي لم يسبق له مثيل في الاقتصاد إذ أن ذلك يؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب والمصريين.