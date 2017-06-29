شاهد: الموساد الإسرائيلي يكشف عن جهاز تجسس جديد

أنشأت وكالة المخابرات الإسرائيلية " الموساد" صندوق استثمار للمساعدة في تطوير جهاز تجسسي جديد.

وتعرض إسرائيل منحا تصل قيمتها إلى مليونين من العملة الإسرائيلية "الشيكل" حوالى (570الف دولار) لكل مشروع يأتي بأفكار جديدة ذات صلة.

وأكد تصريح حكومي (الثلاثاء) أن الموساد يسعى إلى ابتكار تكنولوجيات في مجالات متنوعة، بما في ذلك الروباتات، ومجال التشفير، وبعض الطرق الجديدة للحصول على المعلومات من الوثائق، فضلا عن طرق جديدة للقيام بعمليات تحظى بقدر أكبر من السرية وتستعصي على الرصد والاكتشاف.

ويُظهر مقطع فيديو تم عرضه خلال عملية إطلاق مشروع "الصندوق" الذي يحمل اسم "ليبرتاد" امرأة جاسوسة تجلس في أحد المقاهي وتستخدم تكنولوجيا متطورة للتعرف على مشبوهين.

ويحتفظ المبرمجون بحقوق مليكتهم لمنتجهم، ويمكنهم بيعه، حسبما يقول مسؤولو الصندوق.