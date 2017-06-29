البث الحي
سياسة|البرازيل

شاب يقتحم بسيارته مقر إقامة الرئيس البرازيلي

29/6/2017

قالت قوات الأمن في البرازيل إن سائقا اقتحم بسيارته بوابات مقر الإقامة الرئاسي الأربعاء وألقت السلطات القبض عليه فيما لم يكن الرئيس ميشيل تامر داخل المبنى في ذلك الوقت.

وذكر بيان لقوات الأمن في البرازيل أن الحراس أطلقوا أعيرة تحذيرية ثم فتحوا النار على السيارة عندما لم تتوقف قبل أن يعتقلوا السائق الذي يبدو أنه قاصر.

ويقيم الرئيس البرازيلي في مقر رسمي آخر.

ولم يصب السائق وتوقفت سيارته داخل مجمع (ألفورادا) وتظهر صور نشرها موقع "جي1" الإخباري الإلكتروني بوابة مقر الإقامة الرئاسي وقد تحطمت تماما وأعيرة فارغة أمام المقر.

ويقيم تامر في جابورو وهو مقر إقامة رسمي آخر يبعد أقل من ميل عن ألفورادا.

ووصلت شعبية الرئيس البرازيلي إلى أدنى مستوى لأي رئيس منذ حوالي 30 عاما، إذ سجلت 7% حسبما أظهر معهد "داتافولها " لاستطلاعات الرأي الأسبوع الماضي.

ووجه النائب العام الاتهام إلى تامر الإثنين بتلقي رشاوى، وأحالت المحكمة العليا الاتهام إلى مجلس النواب الأربعاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)