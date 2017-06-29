شاب يقتحم بسيارته مقر إقامة الرئيس البرازيلي

قالت قوات الأمن في البرازيل إن سائقا اقتحم بسيارته بوابات مقر الإقامة الرئاسي الأربعاء وألقت السلطات القبض عليه فيما لم يكن الرئيس ميشيل تامر داخل المبنى في ذلك الوقت.

وذكر بيان لقوات الأمن في البرازيل أن الحراس أطلقوا أعيرة تحذيرية ثم فتحوا النار على السيارة عندما لم تتوقف قبل أن يعتقلوا السائق الذي يبدو أنه قاصر.

ويقيم الرئيس البرازيلي في مقر رسمي آخر.

ولم يصب السائق وتوقفت سيارته داخل مجمع (ألفورادا) وتظهر صور نشرها موقع "جي1" الإخباري الإلكتروني بوابة مقر الإقامة الرئاسي وقد تحطمت تماما وأعيرة فارغة أمام المقر.

ويقيم تامر في جابورو وهو مقر إقامة رسمي آخر يبعد أقل من ميل عن ألفورادا.

ووصلت شعبية الرئيس البرازيلي إلى أدنى مستوى لأي رئيس منذ حوالي 30 عاما، إذ سجلت 7% حسبما أظهر معهد "داتافولها " لاستطلاعات الرأي الأسبوع الماضي.

ووجه النائب العام الاتهام إلى تامر الإثنين بتلقي رشاوى، وأحالت المحكمة العليا الاتهام إلى مجلس النواب الأربعاء.