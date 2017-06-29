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سياسة

بريطانيا والكويت تحثان أطراف أزمة الخليج على الحوار

29/6/2017

حثت بريطانيا والكويت اليوم الخميس أطراف الأزمة الخليجية على ضرورة تفعيل الحوار والعمل من أجل ضمان الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك عقب اجتماع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان دعم المملكة المتحدة الكامل للوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية والتزامها بالتعاون والتنسيق مع دولة الكويت لتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج العربي.

وأضاف البيان أن الجانبين حثا أيضا كل الأطراف على تعزيز جهود محاربة الإرهاب والتطرف والعمل على مكافحة تمويل الإرهاب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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