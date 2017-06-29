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سياسة

الجيش الروسي يسخر من حاملة طائرات بريطانية ويصفها "بالهدف السهل "

حاملة الطائرات البريطانية الجديدة .. مثار سخرية من الجيش الروسي
حاملة الطائرات البريطانية الجديدة .. مثار سخرية من الجيش الروسي
29/6/2017

سخرت وزارة الدفاع الروسية (الخميس) من حاملة الطائرات البريطانية الجديدة "أتش إم إس إليزابيث" مؤكدة أن الجيش الروسي يعتبرها "هدفا سهلا".

وكانت الوزارة ترد على التعليقات التي وُصفت بـ"المتغطرسة" لوزير الدفاع البريطاني مايكل فالون الذي أعلن الثلاثاء أن روسيا "ستتأمل بحسد" حاملة الطائرات البريطانية الجديدة بحسب فيديو نشرته صحيفة (التلغراف).

وقال المتحدث باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف في بيان إن هذه التصريحات للوزير فالون عن التصميم الرائع لحاملة الطائرات البريطانية التي تتفوق على حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزينتسوف "تثبت قلة الخبرة في العلوم البحرية".

وأضاف ساخرا: "خلافا للأميرال كوزينتسوف المجهزة بصواريخ مضادة للطائرات وللغواصات وخصوصا صواريخ غرانيت التي تستهدف سفنا، فان حاملة الطائرات البريطانية ليست سوى هدف سهل في البحر".

وكان الوزير البريطاني وصف حاملة الطائرات الروسية بـ"القديمة" بعد أن واجهت بعض المشاكل. ففي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2016 تحطمت مقاتلتان في البحر بعد محاولتين فاشلتين للهبوط على حاملة الطائرات بعد إنهاء مهمة في سوريا.

وغالبا ما تتبادل لندن وموسكو تصريحات لاذعة بسبب توتر العلاقات بينهما، ففي فبراير/شباط اتهم مايكل فالون موسكو بأنها تجعل من نشر معلومات مضللة سلاحا لزعزعة الاستقرار، الأمر الذي أدانه الكرملين ووصفه بأنها "اتهامات مجانية" معربا عن الأسف لموقف الوزير البريطاني "العدائي".

يذكر أن حاملة الطائرات الروسية الوحيدة عادت في فبراير/ شباط 2017 إلى مينائها في بحر "بارنتس" بعد المشاركة في عمليات عسكرية في سوريا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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