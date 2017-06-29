إسرائيل تمنع أهالي معتقلي حماس في غزة من زيارتهم

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن السلطات الإسرائيلية قررت منع أهالي المعتقلين المنتمين إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة من زيارتهم.

وقالت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة في تصريح خاص لوكالة الأناضول الخميس: "تم إعلامنا من قبل السلطات الإسرائيلية بأنه لن تكون هناك زيارات لمعتقلي حماس في قطاع غزة".

وأعربت زقوت عن قلقها من تداعيات هذا القرار، مؤكدة أن الزيارة العائلية ذات "أهمية عظيمة للأهالي والمعتقلين، ولا يمكن تعطيل هذا الحق نهائيا".

وأكدت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تجري مباحثات مع السلطات الإسرائيلية لتذكيرها "بالتزاماتها وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني".

وأضافت: "سنستمر في زيارة المعتقلين الفلسطينيين للتواصل بينهم وبين عائلاتهم".

ويقتصر هذا القرار على معتقلي حركة حماس من سكان قطاع غزة، ولا يشمل معتقلي الحركة من سكان الضفة الغربية.

وبحسب مركز "أسرى فلسطين للدراسات" (غير حكومي)، فإن عدد معتقلي حماس (من سكان غزة فقط) يراوح بين 90 و100 معتقل.

وفي السياق ذاته، نددت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة (حماس) في السجون الإسرائيلية، بقرار السلطات الإسرائيلية.

وقال عبد الرحمن شديد مدير مكتب "إعلام الأسرى" في غزة، (تابع حركة حماس)، في بيان صحفي إن هذا القرار هو "بداية حرب على أسرى الحركة".

وذكر أن إسرائيل "تسعى من خلال هذا القرار إلى الضغط على حماس فيما يتعلق بموضوع الجنود الأسرى لديها، وهو يأتي استجابة لنداءات من عائلات الجنود الأسرى تطالب بمعاقبة أسرى الحركة في سجون الاحتلال".

ويقول الجناح المسلح لحركة حماس، كتائب القسام، إنه يحتجز 4 إسرائيليين منذ صيف عام 2014، لكنه يرفض تقديم أي معلومات حولهم، قبل إفراج إسرائيل عن عشرات الفلسطينيين الذين أعادت احتجازهم بعد أن أفرجت عنهم خلال صفقة تبادل أسرى جرت عام 2011.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 معتقل فلسطيني، أغلبهم من سكان الضفة الغربية، وفقا لإحصاءات فلسطينية رسمية.