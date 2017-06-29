أستراليا تتهم وزير مالية الفاتيكان بارتكاب جرائم جنسية

أعلنت الشرطة الأسترالية الخميس أنها وجهت إلى وزير مالية الفاتيكان الكاردينال الأسترالي جورج بيل تهمة التحرش جنسيا بأطفال في بلده.

وقال نائب مفوض الشرطة شين باتون في مؤتمر صحفي بمدينة ملبورن إن شرطة ولاية فيكتوريا وجهت إلى جورج بيل تهمة ارتكاب اعتداءات جنسية قديمة.

وأضاف: "هناك عدد ممن تقدموا بشكوى بخصوص هذه الاتهامات وأنه تم استدعاء بيل للمثول أمام محكمة في ملبورن يوم 18 يوليو/ تموز".

وذكرت الكنيسة الكاثوليكية في أستراليا الخميس أن بيل "ينفي بشدة" الاتهامات الموجهة إليه.

وجاء في بيان للأبرشية الكاثوليكية في سيدني أن "الكاردينال بيل سيعود إلى أستراليا في أسرع وقت ممكن لتبرئة ساحته بناء على نصيحة وموافقة من أطبائه".

وأضاف البيان "قال إنه يتطلع إلى يوم مثوله أمام المحكمة وسيدافع عن نفسه بشدة".

ولم يفصح باتون عن تفاصيل أخرى بشأن الاتهامات ولم يوافق على تلقي أسئلة من وسائل الإعلام.

وكان بيل (76 عاما) قسا في بلدة بالارات بولاية فكتوريا قبل أن يصبح كبير أساقفة ملبورن، ويعيش في الفاتيكان منذ 2014.

من ناحية أخرى أشادت جماعات تمثل الناجين من الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال بقرار الشرطة الأسترالية توجيه اتهامات إلى الكاردينال البارز في الفاتيكان جورج بيل في جرائم تتعلق بالاعتداء الجنسي.

وقالت منظمة الناجين من الاعتداء على أيدي القساوسة (إس إن إيه بي) إنها تشكر شرطة فيكتوريا التي وفرت الوقت للإصغاء إلى الذين أتوا إليها بالادعاءات.

وأوضحت المنظمة بأنهم يشعرون دائما بالامتنان والتشجيع عندما يعمل إنفاذ القانون بجد لجمع الأدلة من أجل بناء دعوى ضد رجل قوي ومؤثر.

وقالت جماعة أخرى، وهي مؤسسة "بلو نوت فاونديشن"، إن اتهام بيل يرسل رسالة قوية ليس فقط للناجين من الاعتداء الجنسي ضد الأطفال ولكن للمجتمع ككل.

وكان محققون من الشرطة الأسترالية سافروا في أكتوبر /تشرين الأول إلى روما حيث استجوبوا الكاردينال بيل، أعلى مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية في أستراليا، بشأن شبهات بالاعتداء جنسيا على أطفال، ولكنه نفى كل تلك الاتهامات.