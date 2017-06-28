مشير المصري: لا مباحثات حول دور سياسي لـ"دحلان"

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مشير المصري إن التفاهمات التي تمت بين قادة الحركة وتيار النائب في المجلس التشريعي، والمفصول من حركة "فتح" محمد دحلان،

في القاهرة تناولت قضيتين الأولى هي قضية المصالحة المجتمعية، والثانية إنشاء لجنة خيرية تضم نواب من تيار "دحلان" وحماس وبعض القوي الفلسطينية لتنفيذ دور إغاثي وخيري في غزة .

ونفى مشير المصري في اتصال هاتفي مع "الجزيرة مباشر"، إجراء أية مباحثات عن دور سياسي لتيار دحلان في قطاع غزة.

وأوضح أن التفاهم السياسي بشأن إجراء الانتخابات وغيرها من الاستحقاقات لابد أن يجرى مع المجموع الوطني الفلسطيني وليس بين حماس وتيار دحلان.

وبشأن المنطقة العازلة التي يجري إقامتها داخل غزة على حدود مع مصر قال القيادي في حركة حماس إنها تأتي في إطار ضبط الحدود وتوفير منطقة آمنة تحول دون حدوث أي تسلل عبر الحدود أو أي تأثير سلبي على العلاقات المصرية الفلسطينية.

وأكد المصري على أن هذه المنطقة العازلة والتي تمتد 100 متر في العمق الفلسطيني تأتي استكمالا لخطوات سابقة في إطار التفاهمات مع مصر بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار مشير المصري إلى أن قيادة حركة حماس عقدت اجتماعات مع المخابرات العامة المصرية وكذلك اجتماعات مع قيادات في تيار القيادي محمد دحلان.