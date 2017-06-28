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سياسة

مسؤول أممي: مطالب إغلاق الجزيرة تهديد خطير لحرية الإعلام

ديفيد كاي
ديفيد كاي
28/6/2017

اعتبر المقرر الدولي الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، ديفد كاي، أن مطالب دول الحصار على قطر بإغلاق شبكة الجزيرة تهدد التعددية الإعلامية في المنطقة

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على دول الحصار كي توقف حملتها ضد الجزيرة.

وقال المسؤول التابع للأمم المتحدة إن المطالب بإغلاق الجزيرة تمثل تهديدا خطيرا لحرية الإعلام، وإنها تأتي بذريعة حل لأزمة دبلوماسية، معتبرا أن حق الأفراد في الحصول على المعلومات سيكون مهددا بعمق عندما لا يتم تأمين سلامة وحرية وسائل الإعلام.

وأضاف "أدعو المجتمع الدولي إلى حث هذه الحكومات على الكف عن مطالبة قطر، وإلى مقاومة الإجراءات المفروضة على وسائل الإعلام داخل أراضيها وخارجها، وإلى تشجيع الدعم المقدم لوسائل الإعلام المستقلة في الشرق الأوسط".

وفي مقابلة للجزيرة، قال رئيس تحرير صحيفة "بريس غازيت" في لندن دومينيك بونسفورد إن معظم آراء الصحفيين الغربيين يرون أن المطالب بإغلاق الجزيرة تمثل تحركا "مروعا" وتأخذ حرية الصحافة في المنطقة العربية والعالم كله إلى الوراء.

وأضاف أن جميع الإعلاميين الذين تواصل معهم يعتقدون أن مسؤولي الدول التي تقود مطالب إغلاق الجزيرة قلقون بشأن آثار تغطية الربيع العربي والثورات ضد الأنظمة في المنطقة، ورأى أنه من المزعج أن تلك الدول لا تملك حرية للصحافة أصلا بينما تحاول الضغط على وسائل إعلام في دول أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر
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